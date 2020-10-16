Во Львове суд освободил от наказания пастора церкви евангельских христиан в поселке Сколе, который оказался педофилом.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Так, 47-летний Петр Высочанский, приговоренный к ограничению свободы за растление 14-летнего мальчика, заключил с подростком соглашение, компенсировав моральный и материальный ущерб. После этого жертва не выразила недовольства в связи с выходом насильника на свободу.

Львовский суд освободил от наказания пастора, который был приговорен к тюремному заключению за растление 14-летнего мальчика.

В связи с этом досрочно окончился двухлетний срок пастора, который изменили на год испытательного срока.

Отмечается, что 20 августа этого года мужчина заманил мальчика в машину под предлогом помощи в настройках телефона на парковке местного "Эпицентра". Затем пастор начал приставать к ребенку, рассказывая ему недетские истории.

Церковь, в которой работает пастор, до сих пор не дала комментарии об этом инциденте.

Напомним, выясняются новые шокирующие подробности о львовском педофиле-"богослове", который годами развращал девочек в созданном им детском христианском лагере. Им оказался 46-летний львовянин Роман Московченко, близкий к греко-католическим церковным кругам Львова. Он никогда не был женат и не имел своих детей. Насильнику грозит 15 лет, он под арестом без права на залог.

Как сообщала "Страна", стало известно о задержании в Запорожье 23-летнего мужчины, который насиловал трехлетнюю девочку, которая приходилась ему крестницей. В суде он это оправдывал тем, что это было "журналистское расследование".