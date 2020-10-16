Количество обнаруженных положительных результатов на коронавирус за сутки во Франции превысило отметку в 30 тысяч человек.

Об этом сообщает Агентство общественного здравоохранения Франции.

Так, за последние сутки в стране зарегистрировали 30 621 новый случай коронавируса. Это на 8 тысяч больше, чем днем ранее. Также известно о всего 88 летальных случаях по сравнению с 104 как 14 октября.

По данным агентства, за последние 24 часа во Франции диагностировали 30 тыс. 621 новых заражений COVID-В целом число больных коронавирусом в стране достигло 809 тысяч 684 человек, умерших - 33 тысячи 125.

Напомним, в Италии второй день подряд фиксируется рекордно большое количество новых случаев COVID-19 - за последние сутки зарегистрировали 8 804 больных.

Как сообщала "Страна", в Евросоюзе решили поделить территорию на зоны по цветам в соответствии с уровнем эпидемиологической опасности, как это ранее сделали в Украине.