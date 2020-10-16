Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники "Шарите" отдыхает в немецком курортном городе Ибах, что в природном парке Южный Шварцвальд недалеко от швейцарской границы.

Об этом сообщает немецкая радиостанция SWR.

Журналисты и местные жители заметили в городке большое количество полицейских. Те признались, что охраняют некую персону в соответствии с повышенными требованиями безопасности. Радиостанция из своих источников узнала, что этой особой является Навальный, который восстанавливается после лечения.

Ранее "Страна" приводила слова блогера о том, кто оплатил ему дорогостоящее лечение в клинике "Шарите". Среди его спонсоров он назвал предпринимателя Евгения Чичваркина.

Мы также сообщали о выходе в американской газете The New York Times расследования об отравлении Навального. Согласно данным издания, отравление было двойным.