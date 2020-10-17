В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе украинский боксер Василий Ломаченко выйдет на ринг против американца Теофимо Лопеса. В Украине в это время будет раннее утро 18 октября.

Собрали информацию о поединке, который можно будет увидеть совсем скоро: где и когда смотреть, что на кону, какие прогнозы дают другие боксеры.

Где и когда смотреть бой Ломаченко

В Украине бой в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo (Мегого). Начало трансляции вечера бокса запланировано на 04:00 утра 18 октября. Главный бой начнется около 06:00.

Новые зрители Megogo смогут посмотреть бой по пробной подписке за 1 гривну. При этом, если вы не захотите продолжать подписку далее по одному из тарифов, ее нужно будет отменить через личный кабинет.

Постоянным пользователям Megogo подойдут два тарифа для просмотра боя: оптимальный (97 грн в месяц) и максимальный (197 грн).

На американскую аудиторию бой бесплатно будет транслировать телеканал ESPN.

"Страна" будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка Ломаченко - Лопес. Заходите на наш сайт с 04:00.

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Что на кону

На кону четыре пояса. Василий Ломаченко чемпион мира WBC, WBA Super, WBO. Теофимо Лопес обладатель пояса IBF.

Если Ломаченко победит, то заберет все четыре пояса и станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Что говорят перед боем

О предстоящем поединке высказались известные боксеры. Экс-чемпион мира Костя Цзю заявил, что преимущество на стороне украинца и он легко расправится с Лопесом. Но при этом бой "не будет в одну калитку" из-за молодости и дерзости соперника Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что у Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса на ринге равные шансы.

"Предсказание на этот бой должно быть таким: 50:50" - сказал британец и добавил, что болельщиков точно ждет интересный поединок.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев назвал предстоящий поединок боем года и сказал, что он похож на встречу Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.