Пять вопросов Зеленского: вас и правда это волнует?

Банковая вчера озвучила все пять вопросов, которые она собирается задать избирателям во время "экзитпола" 25 октября. Как и предполагали многие эксперты, вопросы оказались издевательством над обществом, показав, говоря словами запрещенного в Украине классика марксизма, как "страшно далеки они от народа".

Перед президентскими выборами Владимир Зеленский говорил о том, что собирается спрашивать мнение людей о самых главных для них вопросах. А какие вопросы сегодня самые главные для людей, можно было бы выяснить, просто походив по любому рынку и послушав, что обсуждают продавцы с покупателями.

Хотя не исключено, что на Бессарабском рынке, самом близком к Банковой, действительно главными темами обсуждения являются легализация каннабиса и введение свободной экономической зоны на Донбассе. И, безусловно, очень легко представить, как один продавец Бессарабки спрашивает другого: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной ценности?".

Впрочем, конечно же, это ирония.

На самом деле тема марихуаны актуальна только для узкого круга людей. О сокращении парламента до 300 человек, то об этом можно было и не спрашивать – по данной теме имеются результаты референдума 2000 года, и мнение граждан с тех пор явно не изменилось.

Наконец, прежде чем спрашивать о пожизненном заключении для коррупционеров, нужно хотя бы одного топ-коррупционера посадить на пару лет. Вот если это произойдет, то, может, что-то изменится, и спрашивать о пожизненном заключении даже не придется.

В тоже время сам по себе опрос не такая уж и безобидно-бессмысленная затея. Не исключен, что его (несмотря на отсутствие какой-либо юридической легитимности) впоследствии будут использовать для обоснования вполне конкретных политических решений.

Например, вопрос по Будапештскому меморандуму может быть использован для выдачи разрешения на создание военных баз США и Великобритании (участников меморандума) на территории Украины. Для этого нужно поменять статью 17 Конституции и результаты опроса (подсчет которых, естественно, никто проверить не сможет) и может стать формальным обоснованием для этого.

Что уже будет вполне себе серьезной историей по очень глубокому втягиванию Украины в глобальное противостояние Запада и России со всеми вытекающими последствиями. В том числе и военного свойства.

"Эпидемические" каникулы: Кабмин снова проигрывает

В Украине разворачиваются события, в свете которых скоро все поймут: все, что было до сих пор – это не эпидемия. Эпидемия начинается сейчас.

Сегодня в красную зону попал Харьков – и это первый случай за все время существования "расцветки", когда красным цветом красят миллионник.

Если брать в относительных цифрах, то харьковская ситуация не хуже тернопольской, однако в том и разница, что Харьков – это два Львова или семь Тернополей. И его попадание в эпицентр эпидемии – это проблема общеукраинского масштаба. Которая, к тому же, усугубляется противостоянием облгосадминистрации и городской власти.

На сегодняшний день Харьковская область должна, в теории, стать тестовым регионом для Киева и для всей страны в плане определения того максимально возможного карантина, к которому неизбежно придется прибегать и столице, и Украине в целом. Однако этого не происходит как в силу местного противостояния, так и в силу продолжающейся демонстрации слабости правительства.

Вчерашний день показал, что централизованное управление эпидемическим кризисом, потерянное в июне, все еще не восстановлено. Хотя во вторник Кабмин принял вроде бы директивное постановление об ужесточении карантинных мер, уже вчера местные власти наглядно продемонстрировали, на чем именно они вертят эти директивы.

В частности, речь идет о решении правительства ввести общеукраинские каникулы для школ с 15 по 30 октября. Вчера Львов объявил, что его школьники будут учиться до конца недели, а Киев и вовсе решил игнорировать постановление Кабмина до 21 октября.

И если в решении львовской власти есть хоть какая-то логика, то объяснить необходимость для киевских детей учиться до следующей среды невозможно никак. Это нужно только для того, чтобы показать, что Виталий Кличко круче правительства.

Но местные власти проводят такие "демонстрации" ровно в тех рамках, в которых их позволяет Кабмин. Так что нынешний "коронавирусный" бардак – это, прежде всего, показатель слабости правительства. Глядя на которое, все очевиднее становится необходимость и его замены. Хотя бы потому, что с нынешним Кабмином местные власти уже не будут считаться никогда.

Решающая предвыборная битва: Кличко против теплосети

С понедельника у местных властей начнется решающая битва. И вести они ее будут не с политическими противниками на площадках наглядной агитации, а с теплосетями.

В воскресенье в Киеве впервые за эту осень ожидается 8 градусов тепла. Это означает похолодание в квартирах, неизбежно сопровождающееся снижением рейтинга городской власти. И если в предыдущие годы Кличко (как и его коллеги в других городах) мог не обращать внимания на снижение рейтингов параллельно с температурой, то за неделю до выборов оно имеет критическое значение.

Потому не случайно мэр столицы вчера объявил, что отопительный сезон начинается уже сегодня. Причем очевидно, что таким решением Кличко нарушил собственные нормативы, согласно которым отопительный сезон начинается после того, как три дня подряд среднесуточная температура будет меньше восьми градусов. Но по этим нормативам отопление до выборов не включили бы, так что в отдельно взятом 2020 году они не годятся.

Впрочем, начало отопительного сезона не означает, что в квартирах сразу потеплеет. Потому что, как всегда, по всему городу начнут лопаться трубы, которые за лето, естественно, проверяли только на бумаге. И именно эта война будет ключевой для мэрий большинства городов страны прямо перед выборами. Выиграют ли они ее, каждый узнает утром 25 октября, потрогав батареи.

Какой язык нужен украинцам?

Украинский МИД часто высказывает протесты против "антиукраинских утверждений" зарубежных политиков: к примеру, когда те говорят о негативном опыте Майдана. Однако вчера стало известно о высказывании министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, которое в гораздо большей степени является антиукраинским. Но наш МИД пока молчит.

Между тем, эстонский министр выступил ни много ни мало против разрешения на работу в его стране для украинских заробитчан.

Хельме высказал два базовых аргумента. Первый – о готовности украинцев работать за гроши и этим отбирать работу у местных жителей – используют во многих странах. А вот второй аргумент эксклюзивный: эстонский министр выступает против наших заробитчан, потому что они говорят на русском. И этим увеличивают русскоязычную среду в его стране, которая уже 30 лет с этой средой борется.

Конечно, этот аргумент могут поддержать наиболее узколобые украинские националисты, которые согласны с тем, чтобы наши граждане были нищими, но говорили на государственном языке. Но для прагматиков слова Хельме – это повод задуматься над тем, изучение какого языка нужно поощрять в Украине.

Нам сейчас усердно вдалбливают, что в мире ничего не добиться без знания английского. Но на самом деле английский хорош только для туризма (и то не везде), а для работы в любой другой стране нужно знать именно ее язык: в Германии – немецкий, а в Италии – итальянский. И человек, знающий только украинский и английский, сможет (помимо англоязычных стран) с горем пополам работать только в Польше, язык которой немного близок к западноукраинскому диалекту.

А вот с русским языком можно работать во всех странах постсоветского пространства, включая Латвию, Литву и Эстонию. Не говоря уже о самой России или Казахстане.

Так что нынешняя политика искоренения русского языка – это удар по экономическим возможностям наших граждан.

К счастью, эта политика саботируется обществом, и отсутствие обучения компенсируется регулярным общением, а также демократичностью интернета. Именно поэтому наши граждане могут работать в Эстонии и злить тамошнего министра. И именно поэтому в Эстонии или Латвии все украинцы – русскоязычные, чтобы по этому поводу не думала украинская власть.