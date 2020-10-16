По случаю 45-й годовщины победы столичного футбольного клуба "Динамо" в Кубке обладателей кубков и Суперкубкe УЕФА сезона 1974/1975 годов президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками команды.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участники встречи посмотрели ролик, посвященный успехам бело-синих. Затем Зеленский сказал о важности победы, одержанной без малого полстолетия назад.

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом – чего сегодня очень не хватает – возможно только через такие легендарные победы", – сказал президент.

Он поблагодарил ветеранов "Динамо" и сказал, что "такой большой победы в Украине никогда не было".

После этого Зеленский вручил государственные награды выдающимся игрокам футбольного клуба.

Лучший футболист Европы 1975 года, знаменитый бомбардир "Динамо" Олег Блохин получил орден князя Ярослава Мудрого II степени. Его партнеры по команде Леонид Буряк, Владимир Веремеев, Владимир Мунтян, а также врач клуба Владимир Малюта были награждены орденом Ярослава Мудрого V степени.

Орденом "За заслуги" I степени награждены обладатели Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года Анатолий Коньков, Владимир Онищенко, Стефан Решко и Михаил Фоменко.

Орденом "За заслуги" II степени награждены Александр Дамин и Петр Слободян, Сергей Кузнецов и Виктор Маслов, футболист "Динамо" в 1974 году Анатолий Шепель и оператор клуба в 1970-1980 годах Михаил Ошемков.

Также президент поздравил сборную команду Украины с победой над сборной Испании в матче Лиги наций.

Представители "Динамо" в свою очередь подарили главе государства мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов клуба.

Ранее "Страна" писала о желании Зеленского провести с Польшей Олимпиаду или чемпионат мира по футболу.

Мы также сообщали, что президент наградил орденом футболиста Романа Зозулю, открыто исповедующего нацистские взгляды.