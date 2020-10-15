В Италии второй день подряд фиксируется рекордно большое количество новых случаев COVID-19 - за последние сутки зарегистрировали 8804 больных.

Об этом пишет издание Corriere Della Sera.

При этом предыдущие сутки в стране зарегистрировали 7332 новых случая коронавируса, до этого максимальный суточный показатель был отмечен 21 марта - 6557.

Всего в Италии с начала эпидемии зафиксировали 381602 случая заболевания COVID-19.

В течение последних суток в Италии сообщили о смерти 83 пациентов с коронавирусом, всего в стране насчитывается 36 372 летальных исхода. В то же время выздоровели 245964 человека.

Как ранее отмечала "Страна", в Китае за 4 дня протестировали на коронавирус почти все 11 миллионов жителей одного города.

Также мы писали, что в Италии жителей Рима и других городов обязали носить маски даже на улицах.