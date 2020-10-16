Нынешний президент США Дональд Трамп и кандидат на его должность от демократической партии Джо Байден вместо запланированных на сегодня дебатов, которые были перенесены, решили провести встречу со сторонниками в онлайн-режиме.

Об этом сообщает CNN.

Так, оба кандидата решили, вместо проведение онлайн или офлайн дебатов, о формате которых так и не смогли договориться, провести независимые онлайн-встречи со сторонниками, отвечая на вопросы. Трансляции пройдут одновременно на телеканалах NBC с Трампом и на ABC с Байденом.

Отметим, накануне Трамп отказался от проведения дебатов онлайн на фоне собственного положительного теста на коронавирус, показав справку от врача, которая якобы дает право возобновить общественную деятельность. Таким образом нынешний президент настаивает на проведении полноценного второго раунда дебатов оффлайн, однако Джо Байден не согласен с таким решением из-за вероятность заражения.

Второй раунд должен был состояться сегодня в 03:00 по киевскому времени. В дальнейшем было решено перенести дебаты на 22 октября.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в дебатах с экс-вице-президентом Джо Байденом в онлайн формате.

Как сообщала "Страна", эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение дебатов между главными претендентами на пост президента США. Дональд Трамп может ответить на вопросы избирателей в эфире телеканала NBC, а кандидат от Демократической партии Джо Байден на телеканале ABC в этот четверг, 15 октября.