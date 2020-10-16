Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт предвыборной кампании президента США Дональда Трампа после того, как временно ограничила его функционирование, заявив, что размещенное там видео с сыном кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена нарушает правила компании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В видео, опубликованном на странице @TeamTrump, речь идет о статье в издании New York Post, где содержатся возможные подробности деловых отношений Хантера Байдена с украинской энергетической компанией, а также сказано, что бывший вице-президент Джо Байден встречался с советником компании.

На странице Трампа это видео обнародовали с комментарием: "это повторное размещение видео, Twitter не хочет, вам показывать".

"Джо Байден - лжец, который годами обдирает нашу страну", - говорится в видео.

Ранее Трамп заявил, что Facebook и Twitter поддерживают демократов и мешают республиканцам.

Также мы писали, что Twitter пометил сообщение Трампа об излечении от Covid-19 как "потенциально опасные".