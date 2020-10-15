Курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский, чудом выживший при крушении военного самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал о своих планах на будущее. По его словам, он решил вернуться на учебу.

Об этом он признался в интервью корреспонденту информационного агентства "АрмияInform".

"Я принял решение... Это было, конечно, ужасно, горе... Авария эта. Но я буду учиться дальше на выбранной специальности. Я буду продолжать обучение", - сказал Вячеслав у входа в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, где проходит лечение.

Он добавил, что в госпитале получил не только физическую, но и моральную помощь. Теперь ему предстоит реабилитация, после которой он вернется на службу и будет догонять программу.

15 октября Золочевскому вручили медаль "За воинскую службу Украине". Приказ о награждении курсантов и членов экипажа АН-26Ш президент Владимир Зеленский подписал 6 октября. Награду курсанту передал глава военного вуза генерал-майор Александр Туринский.

Как писала "Страна", выживший в крушении молодой человек поначалу сомневался, стоит ли продолжать обучение.

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