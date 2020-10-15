Какие области не готовы к ослаблению карантина. Фото: "Страна"

По состоянию на 15 октября в Украине не осталось регионов и городов, которые были бы готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. До вчерашнего дня единственным таким регионом была Кировоградская область.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, накануне Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь область будут вносить в "красную" зону, если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.

Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Напомним, к 15 октября число зараженных коронавирусом в мире превысило 38 млн человек. Во многих станах Европы уже объявили о введении новых карантин мер. При этом к такому жесткому режиму, как весной, пока не переходят, чтобы не подставлять под удар экономику.

Как сообщала "Страна", в связи со вспышкой коронавируса в Польше с субботы, 17 октября, 152 из 314 повятов Польши будут переведены в красную зону, в которой будут действовать жесткие ограничения. В красной зоне окажутся 11 из 16-ти воеводских городов Польши, в том числе и Варшава. Об этом сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава польского Минздрава Адам Недзельский,

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