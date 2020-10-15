В Украине не осталось областей, готовых к ослаблению карантина. Таблица МОЗ
По состоянию на 15 октября в Украине не осталось регионов и городов, которые были бы готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. До вчерашнего дня единственным таким регионом была Кировоградская область.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, накануне Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь область будут вносить в "красную" зону, если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.
Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, к 15 октября число зараженных коронавирусом в мире превысило 38 млн человек. Во многих станах Европы уже объявили о введении новых карантин мер. При этом к такому жесткому режиму, как весной, пока не переходят, чтобы не подставлять под удар экономику.
Как сообщала "Страна", в связи со вспышкой коронавируса в Польше с субботы, 17 октября, 152 из 314 повятов Польши будут переведены в красную зону, в которой будут действовать жесткие ограничения. В красной зоне окажутся 11 из 16-ти воеводских городов Польши, в том числе и Варшава. Об этом сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава польского Минздрава Адам Недзельский,