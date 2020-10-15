По состоянию на 15 октября в Украине не осталось регионов и городов, которые были бы готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. До вчерашнего дня единственным таким регионом была Кировоградская область.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, накануне Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь область будут вносить в "красную" зону, если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.

Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Кировоградская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, к 15 октября число зараженных коронавирусом в мире превысило 38 млн человек. Во многих станах Европы уже объявили о введении новых карантин мер. При этом к такому жесткому режиму, как весной, пока не переходят, чтобы не подставлять под удар экономику.

Как сообщала "Страна", в связи со вспышкой коронавируса в Польше с субботы, 17 октября, 152 из 314 повятов Польши будут переведены в красную зону, в которой будут действовать жесткие ограничения. В красной зоне окажутся 11 из 16-ти воеводских городов Польши, в том числе и Варшава. Об этом сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава польского Минздрава Адам Недзельский,