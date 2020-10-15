Сотрудники Чернобыльского заповедника показали процесс нового исследования соотношения паразитов в местной рыбе, проведенном совместно с Национальной академией наук Украины.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

Могут ли водные объекты заповедника стать эталонными при изучении наличия паразитов у представителей разных видов рыб? Именно такие исследования начали проводить ученые отдела паразитологии Института зоологии НАН Украины им. Шмальгаузена совместно со специалистами Чернобыльского заповедника.

По словам старшего научного сотрудника, кандидата биологических наук Александра Лосева, водоемы заповедника интересны для исследований совокупности различных видов гельминтов в рыбе, поскольку антропогенное воздействие на них было сведено к минимуму, - указано в сообщении.

Отмечается, что в организмах рыб должно быть определенное соотношение различных паразитов - приближенное к естественному. За последние десятилетия ученые фиксировали заражение рыбы различными видами гельминтов в водоемах, которые так или иначе находились под влиянием человеческой деятельности. Соответственно, в организмах рыб обнаруживали превышение определенных видов паразитов.

Также сотрудники заповедника рассказали, что паразиты - это неотъемлемая составляющая естественного биоценоза рыб. Без них обитатели подводного мира не смогут полноценно существовать. Результаты исследования в заповеднике обещают опубликовать сразу после анализа.

Напомним, в зоне Чернобыльской АЭС задержали браконьера, который подстрелил лося. Мужчину с охотничьим ружьем заметил пограничный наряд во время патрулирования на лодке.

Как сообщала "Страна", в офис научного отдела Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника залетела редкая бабочка голубая ленточница. Это одна из самых крупных бабочек не только в Украине, но и в Европе.