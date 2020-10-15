Министерство образования и науки утвердило приказ об условиях приема в вузы на следующий год. В документе перечислены правила вступительной кампании - 2021.

Текст приказа появился на сайте МОН 15 октября.

Почти 100-страничный документ подробно прописывает детали кампании. Ключевые из них, о которых нужно знать будущим абитуриентам, следующие.

Вступительная кампания состоится в июле.

Почти все поступающие смогут подать заявление в вуз онлайн.

Рассматривается возможность подачи документов на зачисление онлайн с использованием электронной подписи.

На врачебные специальности необходимо иметь не менее 150 баллов из второго и третьего конкурсных предметов (правило не распространяется на абитуриентов с более чем 175 баллами). Обязательны ВНО по украинскому языку и математике. Третий предмет - на выбор: биология, химия или физика.

На гуманитарные специальности обязательно ВНО по по украинскому языку и литературе.

Сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 гг. действительны для поступления на все специальности.

На контракт можно подать не более 30 заявлений.

При поступлении в магистратуру следует сдать Единственный вступительный экзамен по иностранному языку.

Правила приема вузы опубликуют не позже 31 декабря 2020 года.

Ранее "Страна" писала, что из-за коронавируса все вузы в Украине переводят на дистанционное обучение.

Мы также сообщали, что в МОН хотят поменять профстандарты украинским учителям.