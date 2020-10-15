В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается отказаться от сезонного перевода часов.

Законопроект зарегистрирован на сайте парламента под номером 4201.

Отмечается, что целью документа является определение правовых основ установления единиц времени, исчисления времени в Украине и обеспечения потребностей граждан, общества и государства в достоверной информации о точном времени и календарной дате.

Предлагается осуществлять исчисление времени на территории Украины в соответствии с киевским временем без сезонного перехода времени.

В случае принятия, Закон вступит в силу через три месяца с момента его официального опубликования.

Отметим, что в этом году Украина переходит на зимнее время в ночь с 24 на 25 октября.

Также мы писали, зачем в Раде хотят отменить перевод часов.