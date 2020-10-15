Заболеваемость коронавирусом в Сумах достигла рекордных значений - почти 1000 инфицированных человек на 100 тысяч населения.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в ходе брифинга.

"Уровень заболеваемости в Сумах приближается к рекордной 1 000 лиц на 100 тысяч населения и сейчас составляет 954 на 100 тыс. населения", - заявил он.

С 19 октября в "красной" зоне оказалось 68 административных территорий в 15 областях, среди которых 9 областных центров: Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов, Сумы, Северодонецк, а также Луганская область.

Также в 15 населенных пунктах Луганской области заполненность больничных коек держится на уровне 75% уже пять дней. Подобная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской и Тернопольской области, поэтому перенесение их из "желтой" в "оранжевую" зону может помочь регионам справиться с коронавирусом.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определилась, какие карантинные ограничения будут действовать в регионах Украины с 00:00 понедельника. Киев, останется в "оранжевой" зоне карантина, а Харьков и ряд других областных центров перейдут в "красную".

Как сообщала "Страна", первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов обратился к жителям города в связи с его попаданием в красную карантинную зону. Чиновник рассказал, как это отразится на жизни Первой столицы.