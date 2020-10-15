В "Оппозиционной платформе - за жизнь" заявили, что власти, а также действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко, пытаются снять с местных выборов Владимира Клименко - кандидата на пост мэра города от ОПЗЖ.

Об этом сообщается на сайте "Оппоплатформы".

По словам Клименко, в Донецкий окружной административный суд подан иск о снятии его и всей команды "ОПЗЖ" с местных выборов в Мариуполе за обещание восстановить экономические связи с Россией. Власти расценили его как "посягательство на территориальную целостность Украины".

Он добавил, что иск подан от имени жителя поселка Старый Крым и носит явно заказной характер.

"Представители партий войны пытаются таким манипулятивным способом выбить команду "ОПЗЖ" из предвыборной гонки", - говорят мариупольские оппозиционеры.

Клименко заявил, что никогда не скрывал своего мнения о важности восстановления торгово-экономических отношений с Россией, так это, по его мнению, позволит создать новые рабочие места и обеспечить работой промышленность Донбасса.

Отметим, что это не первый случай попытки снятия "ОПЗЖ" с выборов. Так, в Николаеве "Слуги народа" тоже хотят через суд снять своих конкурентов из "Оппоплатформы".

Между тем в соцопросах оппозиция догоняет по популярности "Слугу народа".