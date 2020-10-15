Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уехала на карантин прямо с саммита.

Об этом она сообщила у себя в Twitter 15 октября.

Кроме нее на самоизоляции другой топ-чиновник ЕС - глава евродипломатии Боррель.

"Мне только что сообщили, что сегодня утром один из сотрудников моего главного офиса получил положительный результат на COVID-19. Результат моего теста отрицательный. В качестве меры пресечения я немедленно покидаю Европейский совет и ухожу на самоизоляцию", – заявила она.

Напомним, Фон дер Ляйен в октябре уже уходила на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 перед саммитом Украина – ЕС в Брюсселе 6 октября. Ее согласился заменить вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Также мы писали, что в Киеве на самоизоляции находится уже более полутысячи классов в 173 школах.