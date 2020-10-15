Два стратегических ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Полет длился около 12 часов.

Видеосюжет об этом опубликовало на YouTube российское министерство обороны.

Как отметили в ведомстве, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии.

В министерстве добавили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. При этом все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В конце сентября "Страна" сообщала, что такие же российские бомбардировщики пролетели вдоль границы Беларуси и Украины.

А за неделю до этого Ту-160 прошли над Балтикой в сопровождении иностранных истребителей.