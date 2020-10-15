В Минздраве рассказали о всемирном дне мытья рук и напомнили о правилах мытья или дезинфекции рук в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Сегодня - Всемирный день мытья рук. Мытье рук - необходимая привычка, которая может сохранить жизнь. Гигиена рук позволяет снизить уровень распространения инфекционных заболеваний. На грязных руках есть большое количество опасных микроорганизмов, поэтому даже незначительные царапины или ранки могут вызвать вирусные заболевания, бактериальные, грибковые и кишечные инфекции, гельминтозы и др. Самыми грязными предметами, которых ежедневно касается почти каждый человек, являются телефоны, письменные столы, клавиатура и мышка компьютера, кнопки лифта, выключатели света, дверные ручки и перила. Большинство инфекций, передающихся через грязные руки, можно предотвратить благодаря соблюдению гигиены", - указано в сообщении.

Регулярно мыть руки с использованием обычных моющих средств следует:

в начале и в конце рабочего дня;

перед приготовлением, приемом и раздачей пищи;

после посещения туалета;

перед использованием контактных линз;

перед обработкой ран;

перед приемом лекарств;

после контакта с предметами или поверхностями;

после контакта с животными;

после контакта с любыми биологическими жидкостями (кровь, слюна и прочее).

Во время мытья рук нужно придерживаться такой последовательности:

намочить руки;

нанести мыло;

тщательно потереть ладони;

потереть правой ладонью по поверхности левой руки и наоборот;

потереть ладони с переплетенными пальцами;

тщательно потереть кончики пальцев;

отдельно потереть большие пальцы рук;

смыть мыло под проточной водой;

вытереть руки насухо.

Напомним, в Минздраве сообщили о росте количества активных больных коронавирусом. Учитывая вычет излечившихся и умерших, заболеваемость подскочила на 3,4%.

Как сообщала "Страна", глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что есть научные доказательства того, что маски действительно защищают от Covid-19.