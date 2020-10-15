В российском модуле "Звезда" на Международной космической станции произошло задымление.

Об этом стало известно из переговоров экипажа с Центром управления полётами, которые транслировало NASA.

Как доложил один из российских космонавтов, при проведении биологического эксперимента "Константа" произошло небольшое задымлении научной аппаратуры. В связи с этим было решено отключить питание.

Чуть позднее космонавты сообщили, что дым возник в месте расположения карты памяти и быстро прекратился. Газоанализатор не выявил продуктов сгорания в воздухе, тем не менее в Центре управления полётами рекомендовали экипажу включить фильтр очистки атмосферы.

Ранее "Страна" информировала, что NASA отложила запланированный на последний день октября запуск корабля на МКС.

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