В Евросоюзе решили поделить территорию на зоны по цветам в соответствии с уровнем эпидемиологической опасности, как это ранее сделали в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

"По состоянию на 15 октября 2020 г. в странах ЕС/ЕЭЗ (Европейского союза и Европейской экономической зоны - Ред.) и Великобритании зарегистрировано 4 417 239 случаев: Испания (908 056), Франция (779 063), Великобритания (654 644), Италия (372 799), Германия (341 223), Нидерланды (195 933), Бельгия (181 418), Румыния (164 477), Польша (141 804), Чехия (139 290)", - указано в сообщении.

Так, страны-члены ЕС должны будут каждую неделю предоставлять данные о количестве новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения за 14 дней, количестве тестов на 100 тысяч населения за неделю и проценте положительных тестов за этот же период времени.

"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Однако власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - заявил государственный министр Германии по делам Европы Михаэль Рот.

Так, в "зеленую" зону попадут те страны и территории, где показатель новых случаев за две недели ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%. "Оранжевая" зона назначается, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, а процент положительных результатов тестов составляет 4% и выше. Или если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов - ниже 4%.

В "красную" зону страна попадет, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или больше, а уровень положительных результатов тестов составляет 4% и выше. Или если показатель новых случаев за 14 дней больше 150. "Серая" зона - это страны и регионы, где данные не сообщаются членам Евросоюза или же количество тестов недостаточное для примерного определение заболеваемости.

При перемещении людей из разных зон, представители власти впускающей страны страны ЕС имеют право требовать прохождения карантина и проведения тестов на коронавирус. Однако страны ЕС теперь должны избегать введения общих ограничений на пересечение своих границ без самой крайней необходимости.

Напомним, к 15 октября число зараженных коронавирусом в мире превысило 38 млн человек. Во многих станах Европы уже объявили о введении новых карантин мер. При этом к такому жесткому режиму, как весной, пока не переходят, чтобы не подставлять под удар экономику.

Как сообщала "Страна", Евросоюз не собирается вводить общий карантин и закрывать границы. Вместо этого Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза по уровню пандемии с едиными правилами перемещений. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении.