Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что украинским силам спецопераций по плечу любая задача. В качестве примера успешной операции он привел убийство начальника управления "народной милиции ЛНР" Олега Анащенко.

Об этом Кривонос сказал в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Ведущий поинтересовался у замглавы СНБО, могут ли силы специальных операций ВСУ выкрасть одного из руководителей "республик" Дениса Пушилина или Леонида Пасечника, если это будет целесообразно и безопасно для жизни украинских силовиков.

"Да, это задание, которое можно выполнить. И один из примеров успешности работы наших военных - это в феврале 2017 года два военнослужащих нашей части как раз выполнили задание по уничтожению полковника Анащенко, который был начальником народной милиции Луганской народной республики. Это задание было успешно выполнено", - сказал Кривонос.

Он добавил, что при этом украинские военные попали в плен, но через три года их обменяли.

Затем ведущий спросил, что возможны ли такие спецоперации за пределами Украины.

"Наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами", - ответил Кривонос.

Смотрите упомянутый фрагмент беседы на 23:40

Летом в Министерстве внутренних дел Украины тоже признало, что убийство в Луганске Олега Анащенко было делом рук украинских спецслужб и армейского спецназа.

"Страна" сообщала об этом убийстве зимой 2017 года.