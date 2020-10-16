В СНБО признали, что главу "милиции ЛНР" убили ВСУ и сказали, что также могут поступить и с Пушилиным
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что украинским силам спецопераций по плечу любая задача. В качестве примера успешной операции он привел убийство начальника управления "народной милиции ЛНР" Олега Анащенко.
Об этом Кривонос сказал в интервью интернет-изданию "Обозреватель".
Ведущий поинтересовался у замглавы СНБО, могут ли силы специальных операций ВСУ выкрасть одного из руководителей "республик" Дениса Пушилина или Леонида Пасечника, если это будет целесообразно и безопасно для жизни украинских силовиков.
"Да, это задание, которое можно выполнить. И один из примеров успешности работы наших военных - это в феврале 2017 года два военнослужащих нашей части как раз выполнили задание по уничтожению полковника Анащенко, который был начальником народной милиции Луганской народной республики. Это задание было успешно выполнено", - сказал Кривонос.
Он добавил, что при этом украинские военные попали в плен, но через три года их обменяли.
Затем ведущий спросил, что возможны ли такие спецоперации за пределами Украины.
"Наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами", - ответил Кривонос.
Смотрите упомянутый фрагмент беседы на 23:40
Летом в Министерстве внутренних дел Украины тоже признало, что убийство в Луганске Олега Анащенко было делом рук украинских спецслужб и армейского спецназа.
"Страна" сообщала об этом убийстве зимой 2017 года.