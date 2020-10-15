В зоне Чернобыльской АЭС задержали браконьера, который подстрелил лося. Мужчину с охотничьим ружьем заметил пограничный наряд во время патрулирования на лодке. Об этом сообщается на странице Госпогранслужбы.

Уточняется, что браконьер - киевлянин, у которого при себе не оказалось документов.

"Зато у мужчины было при себе охотничье ружье марки "ИЖ-54" 12 калибра. Неподалеку пограничники обнаружили подстреленное животное. Браконьера привлекли к административной ответственности. Оружие изъято", - говорится в сообщении.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 248 УК "Незаконная охота".

Ранее "Страна" писала о том, что пограничники в Азовском море спасли из браконьерских сетей дельфина.

Также мы сообщали, что сотрудники Чернобыльского заповедника лично охраняют занятых брачными играми оленей от браконьеров.