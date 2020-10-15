Еще несколько снарядов армии Армении или Азербайджана, выпущенных в районе Нагорного Карабаха, попали на территорию Ирана. В результате инцидента пострадал один гражданский.

Об этом сообщает "РИА Новости" в Telegram.

"Иран пригрозил Азербайджану и Армении жестким ответом, если их снаряды снова перелетят его границу. 8 снарядов из зоны карабахского конфликта попали сегодня в дома на территории Ирана, 1 человек пострадал", - указано в сообщении.

Накануне пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что его страна не потерпит посягательств на свою территорию и "мы посылаем серьезное предупреждение странам Азербайджана и Армении, чтобы они приняли необходимые меры".

Также Хатибзаде подтвердил, что Иран наблюдает за "перемещениями в приграничных районах, призывая к прекращению боевых действий и началу серьезных и своевременных переговоров".

Как известно, накануне армянские или азербайджанские снаряды уже попадали на территорию мирных поселений в Иране седьмого октября и в конце сентября.

Напомним, в Иране, к границе которого недавно сместились азербайджанские войска, потерпел крушение беспилотник одной из сторон военного конфликта в Нагорном Карабахе. Заместитель губернатора провинции Ардебиль Бехруз Неда подтвердил крушение иностранного беспилотника на своей территории. Он отметил, что авария не привела к разрушениям или жертвам.

Как сообщала "Страна", Армения и Азербайджан резко повысили накал войны. И даром что накануне "ядерная тройка" в составе России, Франции и США призвала прекратить огонь - президенты враждующих стран прямо говорят, что конфликт будет продолжаться. Причем их риторика только ужесточается.