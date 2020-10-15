Премьер Жапаров объявил о получении полномочий президента Киргизии
Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров получил полномичия президента республики.
Об этом он заявил, выступая перед митингующими в Бишкеке.
По словам премьера, это произошло из-за отказа спикера национального парламента Каната Исаева исполнять обязанности президента, передает Sputnik Кыргызстан.
"Полномочия президента и премьер-министра передали мне", - заявил Жапаров.
Напомним, сегодня стало известно о том, что президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, заявив, что не желает стрелять в своих соотечественников.
Ранее "Страна" писала о том, что 14 октября арламент Кыргызстана поддержал состав нового правительства и утвердил Жапарова премьером.
Также мы сообщали, что Садыр Жапаров заявил о намерении пересмотреть соглашения о разработке золоторудных месторождений "Джеруй" и "Кумтор" для пополнения бюджета страны.