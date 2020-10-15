Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров получил полномичия президента республики.

Об этом он заявил, выступая перед митингующими в Бишкеке.

По словам премьера, это произошло из-за отказа спикера национального парламента Каната Исаева исполнять обязанности президента, передает Sputnik Кыргызстан.

"Полномочия президента и премьер-министра передали мне", - заявил Жапаров.

Напомним, сегодня стало известно о том, что президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, заявив, что не желает стрелять в своих соотечественников.

Ранее "Страна" писала о том, что 14 октября арламент Кыргызстана поддержал состав нового правительства и утвердил Жапарова премьером.

Также мы сообщали, что Садыр Жапаров заявил о намерении пересмотреть соглашения о разработке золоторудных месторождений "Джеруй" и "Кумтор" для пополнения бюджета страны.