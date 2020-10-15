В связи со вспышкой коронавируса в Польше с субботы, 17 октября, 152 из 314 повятов Польши будут переведены в красную зону, в которой будут действовать жесткие ограничения. В красной зоне окажутся 11 из 16-ти воеводских городов Польши, в том числе и Варшава. Об этом сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава польского Минздрава Адам Недзельский, сообщает Укринформ.

"Мы имеем дело с ситуацией, когда в красной зоне оказались 152 повята, то есть половина Польши. Это, прежде всего, густо заселенные районы, города и крупные городские агломерации. В красной зоне оказались 11 воеводских городов", - заявил Недзельский и добавил, что в красной зоне окажется более 70% населения Польши.

В свою очередь Моравецкий сообщил о введении новых ограничений в красной и желтых зонах и призвал всех, кто имеет такую ​​возможность, работать дистанционно, оставаться дома и не выходить без надобности на улицу.

Согласно новым ограничениями, которые будут вводиться в красной зоне, школы и вузы перейдут на дистанционное обучение, за исключением проведения практических занятий. Спортивные события будут происходить без участия зрителей, культурные события - с участием 25% зрителей, будет приостановлена ​​работа бассейнов, аквапарков и фитнес-клубов. С 19 октября в красных зонах вводится запрет на проведение свадебных и других массовых церемоний семейного характера, массовые собрания будут разрешаться до 10-ти человек, а на религиозных службах смогут участвовать люди из расчета 1 человек на 7 квадратных метров. В магазинах смогут находиться покупатели из расчета до 5-ти человек на одну кассу, все гастрономические заведения можно будет посещать только с 6 до 21 часа, общественный транспорт должен быть заполнен на 50% сидячих мест.

В желтых зонах будут действовать схожие ограничения. В то же время, будут разрешаться свадебные и другие семейные церемонии до 20 человек, массовые собрания будут ограничиваться до 25 человек, в школах и вузах обучение будет проходить на смешанной основе.

Министр Недзельский заявил, что ввиду резкого увеличения числа инфицированных и людей, которые нуждаются в стационарном лечении, правительство страны рассматривает возможность создания дополнительных больниц прежде всего в Мазовецком (Варшава) и Малопольском (Краков) воеводствах.

Как информировало агентство, за минувшие сутки в Польше зафиксированы 8099 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим суточным показателем в стране с начала пандемии. В польских больницах находятся более 6,5 тысячи инфицированных, подключены к аппаратам ИВЛ 508 пациентов.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет почти 150 тысяч человек, более 3,3 тысячи умерли. Вылечились более 85 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала о том, что Харьков, Сумы, Полтава и Донбасс попали в красную зону и публиковали полный список регионов жесткого карантина.

Также мы сообщали, что оказавшийся в красной зоне Харьков не станет останавливать транспорт, закрывать магазины и рестораны.