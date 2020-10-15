В конкурсе на должность начальника отдела по работе со СМИ Государственного бюро расследований победила Елена Гитлянская.

Об этом "Стране" сообщил источник в ГБР.

Гитлянская с 2014 года работает главный спикером СБУ (на этом месте она сменила Марину Остапенко). Работа в спецслужбе до сих пор значится на нее странице в Фейсбуке, однако с нового года там нет ни одного сообщения на профессиональную тему. И комментарии самой Гитлянской по поводу происходящего в СБУ также уже давно не появлялись.

Гитлянская была главным "голосом" СБУ во времена Петра Порошенко.

В основном ее работа пришлась на период, когда Службой руководил Василий Грицак. Она озвучивала основные месседжи, которые продуцировала порошенковская СБУ.

"Интересно, что она будет теперь говорить о делах против Порошенко, которое ведет ГБР?", - задается вопросом телеграм-канал "Политика Страны".

"Страна" не раз приводила озвученную Гитлянской информацию. Например, мы рассказывали, как в 2017 году она попыталась отшутиться по поводу скандала с угрозами в адрес журналистов нашего издания со стороны сотрудников Службы.

Также Гитлярская рассказывала, как СБУ расследует убийство Аркадия Бабченко, когда еще не было известно, что это постановка.