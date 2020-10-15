Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ совместно с посольством Израиля проведут масштабные антитеррористические учения. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети.

"Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти. Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении.

СБУ призывает гостей и жителей столицы соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и надлежащим образом реагировать на законные действия правоохранителей.

В случае обнаружения макетов взрывных устройств граждан просят информировать правоохранителей по номеру "горячей линии" (044) 253-06-71.

Ранее "Страна" писала о том что в СБУ появился департамент военной контрразведки.

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