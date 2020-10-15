Сегодня в Украине красная зона карантина поглотила сразу восемь областных центров. Это значит, что все они должны ввести натуральный локдаун - почти как весной. Включая остановку транспорта и закрытие ресторанов, магазинов и рынков.

Изменения вступают в силу с понедельника.

Украина "покраснела" после того, как во вторник правительство ужесточило карантинные мероприятия. И снизило критерий попадания в самую строгую зону карантина.

Результат налицо - если раньше красными были 1-2 крупных города на всю страну, то теперь их стало в несколько раз больше. Также к ним присоединились десятки районов и городков поменьше.

При этом раньше "красные" города в основном саботировали карантинные мероприятия. Разбирались, что будет теперь.

Кто попал в красную зону

Если в предыдущем зонировании красными были только Сумы и Канев, то сейчас в этот список вошли сразу восемь областных центров, один из которых - двухмиллионный Харьков.

Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Также "покраснели" десятки городов и районов. В Киевской области это Бориспольский район и город Васильков. Полный список всех населенных пунктов мы уже публиковали.

Киев остался в оранжевой зоне. Всего в ней 12 крупных городов - столько же, сколько и в предыдущем зонировании.

"Красное нашествие" стало возможным после позавчерашнего решения Кабмина. Он ужесточил критерии для попадания в самую строгую зону карантина: нужно превысить порог в 320 заболевших на 100 тысяч населения в течение двух недель.

Раньше этот показатель был плавающим: красная зона вводилась при превышении в пять раз от среднего по стране. Учитывая, что средний сейчас - это около 175 случаев на сотню тысяч, то порог вхождения в последнюю стадию локдауна по старой схеме составлял бы 800-900 случаев. А сделали в итоге почти втрое меньше.

После чего в красной зоне закономерно начался "аншлаг".

Показательна картинка, опубликованная сегодня правительством. По ней видно, что большая часть Украины закрашена в оранжевый, желтый и красный цвет. А зеленого нет вовсе.

Чего нельзя в красной зоне

Последняя стадия карантина включает в себя все ограничения предыдущих зон.

Предпоследний уровень - оранжевый - включает в себя закрытие фитнес-центров, хостелов и турбаз, больниц для планового обслуживания и всех школ, если 50% классов ушли на карантин.

В красной зоне постановлением Кабмина №641 запрещается:

1. Движение любого общественного транспорта. Исключение делается только для ведомственных перевозок, да и то по согласованию с Нацполицией.

2. Работа учебных заведений.

3. Останавливается работа предприятий, работающих в физическом контакте с клиентами - ресторанов и кафе, торговых центров, парикмахерских, химчисток, ателье, музеев, а также магазинов - кроме:

продуктовых, аптек, зоомагазинов, торговли сельхозтоварами, АЗС, СТО, ремонтных мастерских, а также служб почты и доставки. Также работают все финучреждения.

4. Закрываются все центры оказания социальных услуг, кроме тех, которые оказывают экстренную помощь.

То есть это точно такой же локдаун, как и был весной. За исключением запретов на прогулки в парках, а также на посещение детских и спортивных площадок.

Но захотят ли украинцы возвращать строгий карантин? Это зависит во многом от местных властей, которым накануне выборов совсем не улыбается злить электорат введением драконовских ограничений вроде остановки транспорта.

Введут ли на местах локдаун

В предпоследнем варианте зонирования из крупных городов красными были Сумы. Посмотрим, как там придерживались строгих ограничений.

Городской транспорт власти останавливать не стали. Электрички тоже продолжали ходить - правда, с максимальной заполненностью в 50% сидячих мест. И только внешнее сообщение с городом остановили - "Укрзализныця" с 13 октября запретила продажу билетов, а поезда делали техническую остановку в Сумах, но пассажиров там не забирали.

Школы и вузы города ушли на дистанционку, но детсады работали в дежурном режиме. На дистанционную работу на две недели перешла облгосадминистрация, городской центр занятости. На карантин ушли галереи, театры.

При этом бизнес работал - кафе, бары, рестораны и спортклубы решили не закрывать. Соблюдение карантинных норм в них проверяли мобильные группы.

Еще раньше красными становились Тернополь и Луцк. Но тамошние власти заявляли, что не будут уходить на карантин. Там была зеркальная картина: бюджетную сферу закрыли, а бизнес и транспорт оставили. И только поезда всеукраинского значения перестали останавливаться в этих городах.

В Харькове, который впервые оказался в красной зоне, сегодня также заявили, что локдаун будут вводить избирательно. Ни кафе, ни транспорт, ни торговые центры не закрываются.

"Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал: метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут. Я также уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания", - заявил первый заместитель мэра города Игорь Терехов.

Так же картина и в Полтаве.

Губернатор области Олег Синегубов заявил, что транспорт будет работать, кафе, рестораны и ТРЦ - тоже. Остаются в строю и заведения быта - парикмахерские, спа, а также все магазины. Закрывается образование, культура, развлекательные учреждения, кино и соцзащита.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в его городе "общественный транспорт будет работать, бизнес будет работать".

То есть, как видим, условия "красного" локдауна не исполняются в Украине даже наполовину. И пока никаких санкций за это центральные власти не вводят и уголовных дел не возбуждают.

Поэтому скорее всего тот же алгоритм саботажа будет и в других городах и районах, которые попали в красную зону.

Другой вопрос, что сами люди, напуганные сообщения о росте заболевания, а также слухами о близком коллапсе медицинской системы предпочтут минимизировать походы в магазины и рестораны. И, в таком случае, многие из них будут вынуждены прекратить свою работу даже без распоряжения властей.