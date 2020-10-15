Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины сообщило, что 20 октября президент Владимир Зеленский выступит с обращением к парламенту.

Объявление об этом опубликовано на сайте Рады 15 октября.

"Согласно части второй статьи 167 Регламента Верховной Рады Украины информируем, что 20 октября 2020 г. на пленарном заседании Верховной Рады Украины президент Украины обратится к Верховной Раде Украины с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится в анонсе.

Согласно украинскому законодательству, ежегодное послание президента к парламенту должно зачитываться до 31 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что о планах главы государства выступить перед нардепами 20 октября написал в своем Telegram-канале заместитель главы налогового комитета парламента Ярослав Железняк.

Мы также писали, что в интернете появился список из пяти вопросов, которые Зеленский хочет задать украинцам во время местных выборов.