В Кривом Роге 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал подорвать жилой дом. Инцидент произошел в среду, 14 октября, в Долгинцевском районе города. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у злоумышленника два детонатора для подрыва тротила. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

Уточняется, об угрозах взорвать жилой дом в полицию сообщили местные жители. Злоумышленника задержали. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

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