Украинское Министерство образования и науки опубликовало приказ об утверждении условий приема в вузы на следующий год. Согласно документу, основной этап вступительной кампании в 2021 году пройдет в июле.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам и.о. главы МОН Сергея Шкарлета, эта дата выбрана с таким расчетом, чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий имели время на отдых перед началом нового учебного года.

"Поскольку еще не известно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, почти все поступающие (в том числе и на основе ОКУ младшего специалиста) смогут подавать заявления на вступление в электронном виде. Для регистрации электронного кабинета необходимо иметь хотя бы один сертификат ВНО и документ о полном общем среднем образовании, изготовленный в Украине с использованием фотополимерных технологий. Мы также планируем сделать возможным представление документов на зачисление дистанционно: непосредственно через электронный кабинет поступающего с использованием электронной подписи", - отметил Шкарлет.

Как и раньше, в следующем году поступающим на врачебные специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия" для участия в конкурсном отборе нужно будет иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам. Однако это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175. Обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будут украинский язык и математика, а третьим предметом поступающий сможет выбрать биологию, химию или физику.

Для поступающих на специальности гуманитарного и социального направлений обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе. Поступающие же на другие специальности смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку. Специалисты Украинского центра оценивания качества (УЦОКО) уверяют, что тест по украинскому языку будет содержать компетентностные задания, предполагающие знание литературы. Сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 гг. можно будет использовать для поступления на все специальности.

Также в следующем году для большинства специальностей значительно расширен перечень предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет.

Установлено ограничение количества заявлений, которые поступающий сможет подать на небюджетные конкурсные предложения (контракт) - в общем не более 30 заявлений. Кроме того, во избежание недоразумений с предоставлением рекомендаций на контракт, заявления тех абитуриентов, которые зачислены на бюджет, будут автоматически исключены на все остальные конкурсные предложения - за исключением случаев, когда абитуриент сам пожелает их оставить (если планирует учиться более чем по одной образовательной программе, более чем в одном заведении образования и т.д.).

Что изменится для поступающих в магистратуру? Единственный вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) в магистратуру будет обязательным для всех специальностей. Также введены весовые коэффициенты - теперь вуз сможет увеличить вес балла по профессиональному испытанию, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%.

В новом году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВИ 2020 и 2021 годов, результаты единого профессионального вступительного испытания (ЕПВВ) - только 2021 года.

К 31 декабря 2020 все высшие учебные заведения должны утвердить и обнародовать свои правила приема, которые обязаны отвечать Условиям приема на обучение для получения высшего образования в 2021 году.

Ранее "Страна" сообщала, что МОН перевело вузы на дистанционку до 15 ноября.

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