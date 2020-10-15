Публикация еженедельного доклада министерства энергетики США, показавшего более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США, сократила падение цен на сырье. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 по Киеву составляет $42,53 за баррель, что на $0,79 (1,82%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $40,27 за баррель, что на $0,77 (1,88%) ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов. До публикации данных о запасах WTI торговалась ниже $40 за баррель - на уровне $39,75 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 3,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 2,3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, увеличились на 2,9 млн баррелей.

Тем временем, запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 7,2 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения соответственно на 1,8 млн баррелей и 2,5 млн баррелей.

Растущая заболеваемость коронавирусом по всему миру, а также новые карантинные меры, ухудшают перспективы спроса на нефть, отмечают эксперты. Новые ограничения были введены в Великобритании, Франции, Германии и других странах Европы.

"Текущая среда очень неблагоприятна для цен на нефть. С очередным витком ограничений в Европе, за которым в скором времени могут последовать аналогичные меры в США, картина спроса не выглядит позитивной", - отметил главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Крейг Эрлэм.

Из данных еженедельного доклада министерства энергетики США стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,82 млн баррелей - до 489,11 млн баррелей.

Товарные резервы бензина снизились на 1,63 млн баррелей и составили 225,12 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 7,24 млн баррелей, до 164,55 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 2,1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,3 млн баррелей и падения резервов дистиллятов на 1,69 млн баррелей.

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