Американский президент Дональд Трамп заявил, что соцсети Facebook и Twitter притесняют Республиканскую партию, но оказывают мощную поддержку демократам.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Twitter и Facebook проводят массированную кампанию, это третья сила Национального демократического комитета - радикального левого движения", - отметил президент США.

По его словам, Твиттер заблокировал аккаунт его предвыборного штаба. "Я слышал об этом, но что есть, то есть", - сказал он.

Также он добавил, что левые радикалы - "это самая большая проблема для страны". "Проблема не в правых, проблема - в левых", - подчеркнул он.

На ту же проблему пожаловался сотрудник авторитетных американских изданий, автор Wall Street Journal и редактор New York Post Сохраб Ахмари. По его словам, Твиттер заблокировал его публикацию со ссылкой на материал New York Post о расследовании коррупции семейства Байденов.

Напомним, ранее Twitter пометил сообщение Трампа об излечении от Covid-19, как "потенциально опасную информацию".

Также мы писали, что Facebook удалил сообщение Трампа о гриппе и коронавирусе, Twitter пометил его лживым.