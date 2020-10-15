Появились новые подробности подписанного представителями ряда стран соглашения об освоении Луны и добычи на нем полезных ископаемых в рамках программы "Артемида". Так, астронавтам, задействованным в миссии, запрещается мусорить и драться на территории естественного спутника Земли.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Новые правила пребывания на Луне:

Все приходят с миром;





Секретность запрещена, все запускаемые объекты должны быть идентифицированы и зарегистрированы;





Все участники путешествий согласны помогать друг другу в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;





Все полученные данные передаются остальным участникам, а космические системы должны быть универсальными;





Исторические места должны быть сохранены, а весь мусор должен быть утилизирован;





Роверы и космические аппараты не должны мешать другим участникам.

"Важно не только отправиться на Луну с нашими астронавтами, но и чтобы мы принесли с собой наши ценности", - подчеркнул исполняющий обязанности главы NASA по международным и межведомственным связям Майк Голд.

По его словам, нарушителей вышеперечисленных правил попросят "просто уйти" с территории Луны.

Действие этих принципов пока распространяется на восемь стран-подписантов соглашения: США, Австралию, Канаду, Италию, Японию, Люксембург, ОАЭ и Великобританию. Другие страны, кроме Китая, при желании могут присоединиться. Стоит отметить, что на данный момент NASA запрещено подписывать какие-либо двусторонние соглашения с руководством КНР.

Напомним, первая миссия NASA на Луне, известная как "Artemis 1", запланирована на 2021 год без космонавтов, а "Artemis 2" полетит с экипажем в 2023 году

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