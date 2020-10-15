В пятницу, 16 октября, в Украине будет облачно, местами дождливо, но относительно тепло. В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях временами дождь, на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер в западных и северных областях ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории - юго-западный, 7-12 м/с.

В западных регионах температура воздуха ночью +4-9 градусов, днем +9-15.

В северных областях ночью +8-12, днем 13-17 градусо. На остальной территории Украины ночью +9-14, днем потеплеет до +18-23 градусов.

В Киеве 16 октября синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +10-12, днем +13-15градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве была очередная невероятно теплая ночь, рекорд побит сразу на 2,5 градуса.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют ухудшение погоды с ливнем и мокрым снегом к пятнице.