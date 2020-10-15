По Харькову ходят слухи о том, что мэр города Геннадий Кернес перенес инсульт и находится в недееспособном состоянии.

Однако сыновья градоначальника Даниил и Родион Кернесы в интервью "Стране" утверждают, что их отец идет на поправку.

Оба сына находятся в Берлине и регулярно навещают отца в "Шарите". Родион был у него позавчера.

"Отец в отличном состоянии. Я был у него позавчера. Сегодня тоже навещу его. Его здоровью ничего не угрожает", - заявил Родион.

А Даниил опроверг слухи об инсульте и коме у мэра. Он признал, что отцу действительно сложно разговаривать, но не из-за инсульта.

"В связи с тем, что у него была тяжёлая форма коронавируса, ему сложно пока говорить. Он отвечает, общается с нами, но философские задушевные разговоры ещё не ведёт. Не волнуйтесь. Человек только вычухался. Что вы от него хотите? Вы ещё с ним поболтаете. Чтобы нам разговаривать, нужно набрать легкие и условно задержать дыхание и постепенно делать контролируемый выдох. Ему эту историю делать тяжело, в связи со сложным течением коронавируса. Врачи настоятельно просят его не беспокоить и не трогать болтовней. То, что нас пускают в больницу - это исключительно, потому что мы пробили туда дорожку", - пояснил Даниил.

На вопрос, если Кернес в нормальном состоянии и может говорить, то почему не записать с ним видео, чтоб развеять все слухи о его здоровье, сыновья сказали, что отец им пока этого не позволяет из-за своего внешнего вида.

"Он сейчас похож на Эйнштейна: заросший, с ужасной бородой... Если бы это был я, то сделал бы такое фото. Но он безумно щепетильно относится к собственной внешности. Он хочет, чтобы все было идеально. Поэтому я хотел сделать фото, но он отвернулся и протяжно, глубоко так сказал: "Отъ@бись", - сказал Даниил.

Полную версию интервью с сыновьями Кернеса читайте здесь.

Ранее "Страна" публиковала справку о состоянии Кернеса, выданную врачами "Шарите" его родственникам.