На Международной космической станции удалось найти утечку воздуха, которую искали с помощью подручных средств вроде конфетти и полиэтиленовых пакетов. Обнаружить точное место, куда просачивается воздух, экипаж смог, задействовав обычный пакет чая.

Об этом сообщает ТАСС.

Движение пакетика в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции было зафиксировано камерами, как становится ясно из переговоров космонавтов с Землей.

"Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая (в модуле "Звезда" - Ред.) перед закрытием переходной камеры", - сказал космонавт Анатолий Иванишин.

По его словам, удалось отследить движение пакетика.

"У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки", - уточнил космонавт.

Напомним, утечка появилась еще в сентябре 2019 года. Долгое время считалось, что "потек" американский сегмент станции. Однако в сентябре нынешнего года выяснилось, что утечка воздуха происходит на российском модуле "Звезда".

Конкретное место утечки пытались искать с помощью разных предметов и субстанций, включая не только упомянутые конфетти, но и пыль.