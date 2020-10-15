Сегодня в Чернигове президент Владимир Зеленский официально представил новоиспеченного губернатора области, 29-летнюю Анну Коваленко. Единственная женщина-губернатор слегка дрожащими руками получила удостоверение на сцене во время форума "Земля - народу". А мы заметили на пальце правой руки обручальное кольцо.

Telegram-канал "Силовой" сегодня днем сообщил, что она недавно вышла замуж за главнокомандующего Вооруженных сил Украины, 53-летнего Руслана Хомчака. Поговаривают, пара скрывала свой роман около полугода, при этом Анна регулярно постила у себя на странице в Facebook статьи о генерал-полковнике и лайкала его интервью.

Точная дата свадьбы пары тоже не известна. Однако, как рассказывают приближенные к семейной чете, пышной церемонии не было, только формальная роспись. Может быть, потому, что совсем недавно военный переболел Covid-19, который подтвердился у него в начале сентября.

Позже, глава Черниговской ОГА таки подтвердила, что связала себя брачными узами с Хомчаком в комментарии "Суспільному". Отметим, что для Коваленко это первый брак. В то время, как ее супруг уже ранее был женат единожды и развелся в начале 90-х.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что вице-премьер Алексей Резников женился на телеведущей.