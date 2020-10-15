Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камалы Харрис временно остановила предвыборные мероприятия, которые требуют ее личного присутствия, из-за обнаружения Covid-19 у двух лиц, работающих в ее команде.

Об этом сообщили в предвыборном штабе Харрис, передает "Интерфакс".

"Поздно ночью в среду, 14 октября, мы узнали, что двое лиц, участвующих в кампании, получили положительные анализы на COVID-19 - это внештатный член летного экипажа и Лиз Аллен, директор по связям с общественностью сенатора Харрис", - говорится в заявлении предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

"В целях предосторожности мы отменяем поездки сенатора Харрис до воскресенья, 18 октября, включительно. Она возвратится к мероприятиям в понедельник, 19 октября", - отмечается в заявлении.

Как отмечается, Covid-19 у этих лиц выявили после предвыборного мероприятия в штате Аризона 8 октября.

Кроме того, в штабе Байдена сообщили, что ни Харрис, ни Байден не находились в непосредственном контакте с инфицированными за 48 часов до того, как у них выявили коронавирус, или позднее. Однако инфицированные присутствовали на личных встречах и мероприятиях вне рамок предвыборной кампании.

Также в штабе сообщили, что с мероприятия 8 октября Харрис и сотрудники ее штаба несколько раз сдавали тесты на коронавирус, и результаты были отрицательными.

Американские СМИ напоминают, что в четверг Харрис должна была посетить штат Северная Каролина.

Напомним, ранее стало известно, что очередной тест Байдена на Covid-19 оказался отрицательным.

Также мы писали, что Байден пообещал надеть маски на всю Америку в случае избрания президентом.