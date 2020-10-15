Из-за коронавируса в Сумах прекратили продажу билетов на три поезда. Фото: Facebook

Компания "Укрзализныця" (УЗ) перестала продавать билеты на станции "Сумы" на три поезда из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине. 

Об этом сообщила пресс-служа УЗ в четверг, 15 октября. 

Так, отменяется продажа билетов на следующие поезда: 

  • № 21/22 Харьков - Трускавец;
  • № 45/46 Лисичанск - Ужгород;
  • 779/780 Сумы - Киев, Винница. Этот маршрут будет заменен на Белополье - Киев, Винница.

В "Укрзализныце" уточнили, что до изменения эпидемической ситуации вышеперечисленные поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке.

Напомним, 13 октября Кабинет министров Украины продолжил действие карантинных ограничений в стране до конца 2020 года.

Тем временем в Украине критериям Минздрава для ослабления карантина соответствует только один регион.

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