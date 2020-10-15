"Укрзализныця" из-за коронавируса остановила в Сумах продажу билетов на три поезда
Компания "Укрзализныця" (УЗ) перестала продавать билеты на станции "Сумы" на три поезда из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине.
Об этом сообщила пресс-служа УЗ в четверг, 15 октября.
Так, отменяется продажа билетов на следующие поезда:
- № 21/22 Харьков - Трускавец;
- № 45/46 Лисичанск - Ужгород;
- 779/780 Сумы - Киев, Винница. Этот маршрут будет заменен на Белополье - Киев, Винница.
В "Укрзализныце" уточнили, что до изменения эпидемической ситуации вышеперечисленные поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке.
Напомним, 13 октября Кабинет министров Украины продолжил действие карантинных ограничений в стране до конца 2020 года.
Тем временем в Украине критериям Минздрава для ослабления карантина соответствует только один регион.
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