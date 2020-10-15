В Украине в 45 населенных пункта своевременный старт отопительного сезона оказался под угрозой из-за задолженностей на 63 предприятиях теплоэнергетики.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

За неделю десять предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами.

При этом наиболее низкие показатели расчетов за потребление природного газа имеют предприятия ТКЭ Луганской области - 56%, Днепропетровской области - 71%, Кировоградской области - 81%, Ивано-Франковской области - 82%, Донецкой области - 86%.

"Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а основатели таких предприятий, в частности, местные органы самоуправления, могли предупредить развитие проблемы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, начать подачу газа без решения проблем критических долгов компания не имеет юридической возможности, так как это запрещено законодательством Украины.

Напомним, как сообщил столичный мэр Виталий Кличко, уже завтра в Киеве стартует отопительный сезон.

Как сообщалось, ранее в Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что 93% дома в зоне ответственности компании "Киевтеплоэнерго" уже готовы к отопительному сезону.