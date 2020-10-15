Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил выездные внеплановые проверки телеканалам Z ZIK, 112 Украина и NewsOne в связи с выявленными нарушениями, связанными с предвыборной агитацией, сообщается на сайте Нацсовета.

В частности, речь идет о трансляции встречи одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

В эфире телеканала NewsOne 6 - 8 октября трижды транслировали Newstime с полной версией этой встречи, а также зафиксировали еще 11 трансляций Newstime с фрагментами встречи с редакционным комментарием телеканала.

"Темой обсуждения стали налаживания взаимоотношений Российской Федерации с Украиной, поставки вакцины от Сovid-19 "Спутник V" в Украину и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Встреча Медведчука с Путиным также транслировалась на телеканале "112 Украина" 6 - 8 октября. А на канале Z ZIK 6 - 7 октября зафиксировали два включения московской встречи в передаче "Детали дня" и две трансляции в рубрике "У нас много новостей". Общий хронометраж всех передач составлял 57 минут.

"Члены Национального совета единогласно проголосовали за назначение ООО "Новости 24 часа", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ" и ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" внеплановых проверок. Такая процедура предусмотрена действующим законодательством для выявления и фиксирования фактов соблюдения или несоблюдения лицензиатами требований абзаца девятого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". По результатам проверок будут приняты соответствующие законодательные нормы решения", - говорится в сообщении.

Напомним, что после встречи Путина и Медведчука были сняты санкции с трех украинских предприятий.

Ранее "Страна" писала о том, что депутат от "Слуги народа" потребовал заменить членов Нацсовета по ТВ, срок полномочий которых истек год назад.

Также мы сообщали, что Нацсовет по ТВ решил устроить проверку телеканалу "Наш" за 50-секундный ролик без слов.