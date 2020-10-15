В Китае, где уже в ноябре должна появиться своя вакцина от коронавируса, за 4 дня на Covid-19 были протестированы почти 10 миллионов жителей города Циндао. Всего там проживает около 11 миллионов человек.

Об этом в четверг, 15 октября, информирует газета People's Daily.

"По данным на 08:00 (03:00 по Киеву), в Циндао уже взяли 9 947 304 образцов и получили результаты по 7 646 353 из них, кроме подтвержденных случаев заражения, о которых сообщалось ранее, новых положительных результатов нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после дня Китая и праздника середины осени в Циндао выявили три бессимптомных случая коронавирусной болезни. В связи с этим власти решили протестировать все население города и отстранить от исполнения обязанностей главу местного департамента здравоохранения Суй Чжэньхуа.

Тем временем украинские власти хотят увеличить количество тестирований на коронавирус до 75 тысяч в сутки. Сейчас этот показатель в среднем составляет 50 тысяч в сутки.

О том, как украинцы сдают тесты на коронавирус и сколько это стоит - читайте в нашем материале.