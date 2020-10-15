К 15 октября число зараженных коронавирусом в мире превысило 38 млн человек. Во многих станах Европы уже объявили о введении новых карантин мер. При этом к такому жесткому режиму, как весной, пока не переходят, чтобы не подставлять под удар экономику.

Собрали информацию о том, как в Европе ужесточают меры из-за коронавируса - от комендантского часа до закрытия магазинов по ночам.

Франция

Во Франции с 17 октября введут комендантский час. Он будет действовать с 21:00 до 6:00 в Париже и таких крупных городах, как Марсель, Лион, Тулуза, Лилль, Гренобль, Монпелье, Руан и Сент-Этьен. Всего ограничения коснутся около 20 млн французов.

Спецрежим предусматривает, что после девяти вечера в этих городах прекратится любая экономическая деятельность (кафе, магазины и т.д) и перемещение граждан без веской подтвержденной причины. За нарушение грозит штраф размером 135 евро или 1500 евро в случае повторного нарушения.

Пока комендантский час вводят на четыре недели, но президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что правительство подаст законопроект, позволяющий продлить действие новых ограничений до 1 декабря.

Карантин во Франции. Фото: РИА Новости

Германия

В Германии из-за роста заболеваемости ограничат работу кафе и ужесточат масочный режим. В некоторых регионах работу баров, ресторанов и других заведений общественного питания ограничат до 23:00. На частных вечеринках ограничат количество людей до 10 человек. Такие ограничения будут действовать до 31 октября.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что экономика страны не может позволить вводить те же жесткие меры, как весной.

При этом по некоторым вопросам власти не договорились, например, по перемещению людей из регионов "красной зоны" внутри страны. Этот вопрос отложили до 8 ноября.

Россия

В России, несмотря на рост показателей по заболеваемости, пока не будут закрывать магазины и предприятия общепита. Они могут работать, если соблюдают все требования Роспотребнадзора. При этом, если ситуация ухудшится, в работу общепита могут внеси изменения.

В барах и ночных клубах Москвы введут систему регистрации. С 19 октября чтобы попасть в развлекательные заведения, которые работают с 00:00 до 06:00, нужно будет зарегистрировать номер телефона. Если у кого-то из посетителей позже обнаружат коронавирус, то всех, кто был с ним в заведении, смогут проинформировать и предложить оперативно сдать тест.

Ночные клубы не закрывают, но посетителей внесут в базу

Великобритания

Власти Великобритании готовится ввести новые ограничительные меры. В ночь на 17 октября в Лондоне введут второй ("высокий") уровень угрозы распространения вируса. После этого жителям региона рекомендуют не совершать поездки без крайней необходимости, людям, не проживающим под одной крышей, запретят встречаться в закрытых помещениях. Рестораны, бары, пабы, спортзалы, парикмахерские, школы продолжат работать.

В Манчестер и Престоне могут ввести третий ("очень высокий") уровень угрозы. Это означает закрытие баров, пабов, спортзалов, запрет на контакты между людьми, не проживающими под одной крышей.

Португалия

В Португалии на 15 дней вводят режим чрезвычайного положения. Этот режим позволяет властям ограничивать передвижение граждан и общественную жизнь.

Нидерланды

В Нидерландах карантинные ограничения ужесточили с 14 октября. С 22:00 должны быть закрыты заведения питания за исключением тех, которые находятся в гостиницах и аэропортах. Разрешена только выдача заказов на вынос.

Финляндия

В Финляндии в некоторых регионах рекомендуется запретить массовые мероприятия или ограничить число участников до 10 человек. Работодателям рекомендую переводить сотрудников на удаленную работу.