Немировский спиртзавод стал первым государственным предприятием по производству спирта в Украине, который продали с аукциона.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества в четверг, 15 октября.

Так, завод был приватизирован за 55,08 млн грн, хотя цена стартовала с 49,57 млн гривен. При этом компания-победитель была единственной подавшей заявку на участие в аукционе.

Приватизация Немировского завода будет считаться официально завершенной после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.

Кроме того, будут проданы еще два государственных объектов спиртовой отрасли:

Артемовский спиртзавод под Харьковом;

Овечацкий МПД (место проведения деятельности) в Винницкой области.

Напомним, ранее правительство разблокировало вопрос приватизации предприятий спиртовой индустрии, которые уде переданы на приватизацию Фонду госимущества.

Кроме того, На заседании правительства 12 августа одобрена программа реформирования и развития спиртовой отрасли до 2024 года. В этот период государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу.