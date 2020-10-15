Осужденный на восемь лет колонии за совершение смертельного ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов раскаялся в содеянном и ждет обжалования приговора в суде высшей инстанции. Заседание должно состояться в Московском городском суде 20 октября. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

По словам правозащитника Алексея Мельникова в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы Ефремов посетил тюремный храм, где исповедался священнику и причастился.

Также стало известно, что Михаил Ефремов регулярно ходит на прогулки, чтобы побольше быть на свежем воздухе и не жалуется на условия пребывания в следственном изоляторе.

Также Михаил Ефремов выплатил деньги старшему сыну погибшего курьера Сергея Захарова Виталию, передает агентство новостей "Москва".

По словам адвоката потерпевшего, Сергея Аверцева, перед приговором актер выплатил его клиенту 200 тысяч рублей. Еще 800 тысяч он отдал по решению суда. Таким образом, общая сумма компенсации морального вреда, выплаченная артистом Виталию Захарову, составила миллион рублей.

Ранее "Страна" писала о том, что артист Ефремов в СИЗО увлекся пинг-понгом.

Также мы сообщали, что Ефремов из СИЗО написал письмо судьям, которые рассмотрят его жалобу на приговор.