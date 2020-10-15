Начиная с ноября в Украине будут выявлять до 10 000 новых случаев коронавирусной болезни ежедневно, страна движется к худшему сценарию развития пандемии Covid-19.

Об этом заявили исследователи из Киевской школы экономики, создавшие модель развития ситуации с коронавирусом в Украине.

"Если текущая ситуация не изменится, то уже через две недели, в ноябре, ежедневное количество выявленных новых больных достигнет 10 000 (...) Украина движется к худшему сценарию пандемии", - говорится в сообщении.

По словам исследователя Юрия Ганиченко, уже сейчас необходимо вводить комплексные ограничения в областях с активными впышками коронавируса, иначе нагрузка на медицинскую систему станет максимальной.

"Если ситуацию в зонах активного распространения вируса SARS-CoV-2 не взять под контроль, то к концу года от Covid-19 в стране может умереть до 20 000 человек", - завили ученые.

Они также отметили, что при почти 5 000 новых случаев, выявляемых в стране каждый день, следует проводить 100 000 тестов на коронавирус ежедневно для качественного отслеживания распространения. При этом текущий уровень в 30 000 тестов, по мнению ученых, ежедневно может контролировать распространение всего 1 500 случаев в день.

По состоянию на 15 октября 2020 крупнейшие вспышки Covid-19 аналитики фиксируют в семи областях: Харьковской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской, Полтавской, Ровенской и Житомирской области. Через две недели в этих регионах ситуация для медицинской системы может стать критической. В четырех областях - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Черновицкой скорость распространения на данный момент стабилизировалась или уменьшается.

"Ни в одном регионе распространение коронавируса не контролируется", - заверили исследователи.

Напомним, сегодня Минздрав сообщил о 5 062 новых случаев Covid-19, выявленных за прошедшие сутки. Общее число заболевших достигло отметки в 281 239 человек.

Ранее мы писали о том, что Кабмин принял решение ужесточить карантин и продлить его до конца этого года.