Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича намерены обжаловать в Верховном суде решение Киевского апелляционного суда, который не стал отменять приговор их подзащитному.

Об этом со ссылкой на адвоката Александра Горошинского пишут "Украинские новости".

Так, по словам Горошинского, защита обязательно намерена подать в Верховный суд кассационную жалобу на решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева о заочном лишении свободы экс-президента Виктора Януковича сроком на 13 лет.

При этом, как сообщил адвокат, полного текста решения апелляционного суда пока еще нет.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его проговорили к 13 годам лишения свободы заочно.

Также мы писали о том, что в начале октября 2020 года коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе приговор Оболонского райсуда Киева, таким образом он вступил в силу.