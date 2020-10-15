В столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте прогремели взрывы.

Об этом в четверг, 15 октября, сообщает "Sputnik Армения".

По предварительной информации, около города были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Азербайджана. Они нанесли удары по городу.

Ракеты были выпущены по зданию гражданской инфраструктуры Степанакерта. В результате погибших и пострадавших нет.

Напомним, 9 октября в ходе переговоров в Москве представители Армении и Азербайджана договорились о перемирии. Однако уже на следующий день Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

Сегодня минобороны Азербайджана заявило о том, что вооруженные силы Армении минувшей ночью попытались атаковать азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе. В результате, по данным ведомства, было уничтожено более 11 единиц техники противника.